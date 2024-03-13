Естонія розробила план допомоги Україні на 120 млрд євро

У міністерстві оборони Естонії розробили план допомоги Україні на 120 млрд євро. Про це заявив постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Укрінформ.

В Естонії вважають, що запозичення з національних ринків чи з національних бюджетів - це "найкращий спосіб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні".

Зараз Естонія шукає 100 млрд євро для досягнення цієї мети.

Виділення 120 мільярдів євро щорічно на військову допомогу Україні - "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", сказав Кусті Салм.

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська Комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків, тоді країни-члени ЄС виступали б гарантами.

Упродовж останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

"Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції "Рамштайн", що надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати РФ опір" , - розповів постійний секретар міноборони Естонії.

Салм наголосив: навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.

За його словами, з цими коштами до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати РФ опір.