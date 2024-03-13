Польські протестувальники пропускатимуть по дві вантажівки на годину через КПП "Угринів"

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок. Станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин" та «Устилуг». Також польські фермери пропускають по "Ягодину" і "Шегиням" вкрай малу кількість автівок, які слідують із Польщі в Україну – за минулу добу це 100 та 20 відповідно" , - поінформував речник.

Польські аграрії також повністю обмежували проїзд вантажівок з України у напрямку пункту пропуску "Угринів". Однак, за інформацією від польської сторони, з 13 до 21 години вони вирішили пропускати на територію Польщі по дві вантажівки на годину.

Сьогодні на цих п'яти напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 1150 вантажівок, найбільше - навпроти пункту пропуску "Ягодин".