Раді пропонують дозволити в'язням службу в армії за контрактом

У Верховній Раді зареєстрували законодавч ініціативу, покликану внести зміни до законодавства про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом в особливий період, повідомляє Українська правда.

Про це говорить проєкт закону №11079, зареєстрований у парламенті 13 березня.

Згідно з назвою, документом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Текст законопроєкту наразі відсутній. Серед ініціаторів – очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, група нардепів від СН та представник фракції "Голос" Ярослав Железняк.