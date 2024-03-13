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Росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ: пошкоджено двоповерховий будинок

Росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ: пошкоджено двоповерховий будинок
Фото: Євгени Пашнін

Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, в результаті чого пошкоджено двоповерховий будинок, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення поліції Харківської області, голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"В результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок.
Під завалами можуть знаходитися люди".

Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Вовчанська керованою авіаційною бомбою о 15:00. За його інформацією, станом на 16:12 інформація про постраждалих не надходила.

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