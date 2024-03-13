МОН: В Україні закриють школи, в яких навчається менше 45 дітей

Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Як фінансуватимуть школи з малою кількістю учнів

З 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року - менш ніж 60 осіб.

При цьому це рішення не стосується початкових шкіл, а діятиме тільки на рівні 5-11 класів.

Громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але не зможе витрачати їх на маленькі школи. Тобто на місцях вирішуватимуть: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Варто зазначити, що таке рішення з метою поліпшення якості освіти для учнів із сіл в Україні вже ухвалювали. Зокрема, з 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції не фінансують школи, у яких навчаються менш як 25 учнів.

Що буде з учнями цих шкіл

Місцева влада повинна організувати підвезення дітей до опорної школи. Дітей має супроводжувати вчитель. На закупівлю шкільних автобусів виділяють кошти.

Як пояснили в МОН, опорна школа - це школа, у яку привозять дітей із різних населених пунктів на відстані до 30 кілометрів. Вона більша, забезпечена вчителями й краще оснащена. Завдяки більшій наповнюваності класів учитель може організовувати різні формати навчання, як-от проєктну роботу.

Водночас початкові школи, у яких навчаються менш як 45 і менш як 60 учнів, продовжать отримувати державне фінансування. Початкова школа має бути якнайближче до дитини: якщо старші учні можуть подужати дорогу до опорної школи, маленьким дітям це буде складно.

Що буде з учителями цих шкіл

У разі, якщо місцеві органи самоврядування вирішать не фінансувати роботу малокомплектної школи самостійно, можливе працевлаштування вчителів в опорних школах із забезпеченням підвезення.

Як зазначили у міністерстві, рішення набуде чинності з 1 вересня 2025 року, щоб громади мали час для підготовки.