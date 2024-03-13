Польські фермери погодилися пропустити вантажівки на одному з пунктів пропуску

Польські фермери на пункті пропуску "Дорогуськ" вирішили пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть свою блокаду транспорту на виїзд з України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Голова протесту Войцех Лось назвав це "жестом" щодо українських водіїв, "щоб вони могли повернутися до своїх сімей".

Він нагадав, що фермери вже 35 днів блокують кордон з Україною.

"Ніхто до нас не звертається, але ми з головою муніципалітету Дорогуська і водіями налагодили цей діалог, щоб відпустити їх на батьківщину і поводитися, як люди", – сказав він.

На запитання, на який час буде відкритий пункт пропуску, лідер протесту відповів, що "ми відкриваємо кордон і все, але поки що не знаємо, коли саме".

Водночас він зазначив, що протестувальники залишатимуться перед переходом у Дорогуську.

"Ми випускаємо українських водіїв з Польщі, але блокада вантажівок, які їдуть з України в Польщу, триватиме постійно", – додав лідер протесту.

Представниця поліції Хелма розповіла, що черга до переходу Дорогуськ становить 8 км, у ній стоїть близько 300 вантажівок. Орієнтовний час очікування на пропуск становить близько 70 годин.

Наразі протестувальники пропускають по дві вантажівки на годину в бік України.

У Польщі в лютому фермери відновили загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.