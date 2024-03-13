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ДПСУ розпочинає видачу документів на право перебування у прикордонній смузі

ДПСУ розпочинає видачу документів на право перебування у прикордонній смузі
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного рубежу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДПСУ.

Міністерство внутрішніх справ затвердило (наказ від 29 січня 2024 року №49, зареєстрований в Мін'юсті та офіційно оприлюднений 7 березня) форму рішення про надання дозволу (відмову в наданні або визнання недійсним дозволу перебування в прикордонній смузі, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Як відомо, цей режим передбачає обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі (це ділянка місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України (прикордонний загін відповідного регіону –ред.).

Це стосується як фізичних так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним приймається не пізніше 10 робочих днів з дня надходження звернення.

Також зазначається, що в адміністрації Держприкордонслужби триває робота щодо створення єдиного обліку осіб, які отримали відповідні дозволи, щоб кожен інспектор за допомогою службового планшета міг швидко перевірити дійсність документа та ідентифікувати особу пред’явника.

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