Президент Литви підтримав відправлення західних військ до України

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну і припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - заявив Науседа.

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні.

"Червоні лінії"

Також Науседа наголосив, що якщо спиратися на реакцію диктатора Володимира Путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.

"І саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми повинні перестати проводити для себе червоні лінії", - сказав президент Литви.

Науседа вважає, що проводячи червоні лінії, західні країни лише допомагають Путіну, який починає думати, що вони передбачувані і що він може ними маніпулювати.

Ширша війна в Європі

Науседа також попередив, що Європа не уникне ширшої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям біля свого порога, оскільки ані Україна, ані країни Балтії, ані Польща не задовольнять територіальні амбіції Росії.

У своєму виступі на відкритті Паризького форуму з оборони і стратегії Науседа заявив, що було б "фундаментальною помилкою" вважати, що путінську Росію можна утихомирити шляхом поступки територій.

Заява Макрона

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу. Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.