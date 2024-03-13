Генштаб: Росіяни двічі намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра

За минулу добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 13 березня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників.