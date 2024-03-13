Прем'єр Фінляндії: Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в Європарламенті застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку Росії в найближчі роки й закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє EUobserver.

За словами Орпо, Росія, "очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну та екзистенційну військову загрозу для Європи".

"Уявіть собі, що станеться далі, якщо Росія досягне успіху (в Україні. – Ред.)", – сказав фінський прем’єр євродепутатам.

Він, однак, зазначив, що військові можливості РФ обмежені, а кожен євро на підтримку України – це "низька ціна в порівнянні з альтернативними витратами, якщо Росія переможе".

Орпо додав, що Росія хоч і не є "непереможною", та для Європи "самозадоволення більше не є варіантом" і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів.

"Ми можемо подолати цей виклик, якщо об'єднаємо наші ресурси. У нас є фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю", – додав прем’єр Фінляндії.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, у Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Водночас розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".