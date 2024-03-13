Єрмак зустрівся з послом Китаю: обговорили підготовку до саміту миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 13 березня, провів зустріч з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Андрія Єрмака.

Під час зустрічі сторони підбили підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.

У продовження діалогу окреслили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань, які містяться в пунктах української формули миру.

Також Єрмак поінформував посла Китаю про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав.

"Подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України" , - додав керівник Офісу президента.

Турне спецпредставника Китаю

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував в Україні, а також відвідав Брюссель і Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.