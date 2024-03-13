Австрія оголосила двох працівників посольства Росії персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом", повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію австрійське МЗС підтвердило у відповідь на запит газети Heute.

Зовнішньополітичне відомство Австрії пояснило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини двох працівників посольства РФ оголосили "небажаними особами". Вони повинні виїхати з країни до 19 березня включно.

Такий крок МЗС Австрії ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Відповідний матеріал на початку тижня опублікувала віденська газета Falter.

У матеріалі стверджується, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомства, яке раніше очолювала.

У коментарі Die Presse МЗС Австрії заявило, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати".