Росія не братиме участі у Саміті миру в Швейцарії, навіть якщо отримає запрошення, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"Росія не має наміру брати участь у такій конференції, навіть якщо буде запрошена офіційно" , — наголосила вона.

Спікер МЗС РФ нарікала, що конференція буде нібито присвячена "просуванню ультимативної "формули Зеленського", хоча його швейцарські організатори вдають, що шукають спільний знаменник мирних ініціатив різних країн... Мова ультиматумів для Росії неприйнятна".

"Швейцарія навряд чи може служити майданчиком для різних миротворчих зусиль, оскільки це передбачає нейтральний статус, який Берн втратив" , — вважають у російському відомстві.

Крім того, Захарова згадала про Мінські угоди та переговори з Україною навесні 2022 року. За її словами, цей досвід нібито "показав недоговороспроможність Києва та Заходу. У всіх випадках їм був потрібний не мир, а перемир'я… Очевидно, що зараз відбувається те саме".

Спікер МЗС РФ також стверджує, що "Росія залишається відкритою до переговорів щодо врегулювання української кризи". При цьому умовами для початку переговорів вона назвала відміну указу президента України про заборону переговорів з РФ, припинення поставок Україні зброї та "чіткі сигнали про готовність враховувати сучасні реалії та законні російські інтереси".