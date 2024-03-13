У Латвії очікують провокації у дні президентських виборів РФ

Правоохоронці Латвії готуються до інтенсивної роботи цими вихідними, коли відбудуться вибори президента Росії. У ці дні очікуються різні провокації, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник прикордонної служби Гунтіс Пуятс, повідомляє LSM.lv.

З'явилася новина, що Росія може розмістити "передвиборчі автобуси" поблизу кордонів країн Балтії. Тож осіб, які перетинають кордон із Росією, також перевірятимуть ретельніше.

Вихідні будуть непростими ще й тому, що дати цих "виборів" збігаються зі святкуванням інших важливих подій в історії Латвії. Пуятс заявив про ризик провокацій.

Начальник поліції також сказав, що вони планують перевіряти кожного, хто відвідає територію посольства РФ.

"Відповідно, будуть створені "коридори", тому залучена Держприкордонохорона з відповідними фахівцями, системами, базами даних, усім рештою, щоб ми можемо перевірити" , - сказав він.

Вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

При цьому, як раніше розповідали в ГУР, ЗСУ готуються до різних сценаріїв на фронті. Аж до "голосування" ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме роспропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.