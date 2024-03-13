РФ обіцяє "рішучу відповідь" Австрії через видворення дипломатів

Посольство Росії в Австрії висловило обурення рішенням австрійського МЗС вислати двох працівників дипмісії через несумісну з дипломатичним статусом діяльність, повідомляє Європейська правда.

Відповідний коментар був опублікований у Telegram-каналі посольства.

Російське посольство у Відні заявило, що не побачило "жодних найменших свідчень, тим паче доказів порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини" співробітниками, яких Австрія видворяє.

"Це суто політичне рішення австрійської влади, яке ми категорично не сприймаємо. Рішуча відповідь Москви не може викликати жодних сумнівів", – пригрозили там.

Раніше в середу стало відомо, що МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".

Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати".