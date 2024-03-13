Речник "Таврії": Кількість російських хімічних атак проти ЗСУ зростає
Російська армія на фронті збільшує кількість скидів боєприпасів із хімічною речовиною із Mavic-дронів, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.
"Така практика з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", – зазначив він, додавши, що для протидії таким дронам необхідно мати засоби радіоелектронної боротьби.
Крім того, українським військовим необхідні протигази.
"Протигази здавалися рудиментами Першої світової війни, але, на жаль, у нашої війни ХХІ століття реалії такі, що потрібно захищатися і ними також", – додав Лиховій.
Як повідомлялось, 3 березня російські загарбники на Авдіївському напрямку скинули з безпілотників боєприпаси з хімічної речовиною.