Зеленський провів кілька нарад щодо міжнародної роботи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 13 березня кілька нарад щодо міжнародної роботи, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського на сайті ОП.

"Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження.

І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом – і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату".

Також президент розповів про стратегічну нараду щодо американського напрямку політики.

"Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. Перемогти тут, в Україні, у цьому протистоянні з російським терором – це питання виживання для демократичних систем, це питання взагалі того, на що здатні демократії.

Україна здатна захистити себе – за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити".