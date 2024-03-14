Українські безпілотники вивели з ладу 12% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg

Атаки українських безпілотників в останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії. Вони складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.﻿﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Українська правда.

Ці удари спрямовані, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

Видання зазначає, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року.

Атаки у лютому вразили майже п’яту частину потужностей Росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь відновлювалася.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижньогородської області та Кірішах Ленінградської області.

Російське Міноборони заявило, що вночі 13 березня Росію атакували десятки українських безпілотників і що нібито 65 БпЛА вдалося знищити, проте російські Telegram-канали пишуть про численні "прильоти".