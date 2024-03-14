У Білому домі прокоментували нові "ядерні" заяви Путіна

Президент США Джо Байден в курсі нових заяв президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю.﻿﻿ Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Українська правда.

У Білому домі зауважили, що Путін намагається шантажувати Захід.

"Президент, звичайно, в курсі" , – сказала Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

Вона зауважила, що у своєму інтерв’ю кремлівський лідер підтвердив ядерну доктрину Росії. Тим не менше, його риторика залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усього конфлікту, ініційованого РФ проти України.

Жан-П'єр сказала, що не бачить жодних причин коригувати ядерну стратегію США і наголосила, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Нагадаємо, 13 березня Президент РФ Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.