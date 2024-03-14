Ізраїльська армія вдарила по Рафаху: ліквідували командира ХАМАС

У середу, 13 березня, ізраїльські сили вдарили по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху, на півдні Сектора Гази. Повідомляють про одного загиблого та 22 поранених, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Голова Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) Філіп Лаццаріні заявив, що напади на такі об’єкти стали звичайним явищем через відверте нехтування міжнародним гуманітарним правом.

"Напад стався в той час, коли запаси продовольства закінчуються і в деяких районах починається голод. Щодня ми передаємо сторонам конфлікту координати всіх наших об’єктів у Секторі Газа. Ізраїльська армія вчора отримала координати, включно з цим об’єктом" , - додав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, внаслідок авіаудару Ізраїлю загинуло п'ятеро людей. Прессекретар БАПОР Джульєтт Тума розповіла, що ймовірно 60 осіб працювало на об’єкті.

Наразі Рафах переповнено приблизно 1,5 млн палестинців, які шукають притулок від наземного наступу Ізраїлю в іншому місці в Газі. Генсек ООН попередив, що загроза ізраїльського нападу на місто може "завалити жителів Гази в ще глибше коло пекла".

У середу Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ оприлюднила заяву, де було зазначено, що вони вбили командира ХАМАС під час "точного удару": "Літак ЦАХАЛу знищив терориста з Оперативного підрозділу ХАМАС в районі Рафаха, Мухаммеда Абу Хасна" .

Вони зазначили, що він був оперативником бойової підтримки у військовому крилі ХАМАС, брав участь у контролі над гуманітарною допомогою та її розповсюдженні терористам ХАМАС.