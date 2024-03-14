У Німеччині вбили українку, її матір та новонароджену доньку шукають
На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. Про це заявили у Головному управлінні поліції Мангейма, повідомляє Українська правда.
Матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.
Поліція розшукує матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.
За інформацієї поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше вона вважалася зниклою безвісти.
Наразі триває розслідування спеціальної комісії щодо встановлення точних обставин злочину.