ISW попередив про небезпеку прориву військ РФ

Дефіцит боєприпасів та військового обладнання, який спричинили затримки допомоги з США, може зробити нинішню лінію фронту дуже вразливою. Цим можуть скористатися російські війська для раптового прориву.﻿﻿ Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

На думку військових аналітиків, те, що Україна надає пріоритет секторам, де найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції, може створити вразливі ділянки в інших місцях.

Фахівці інституту попередили, що російські війська зможуть скористатися цим для раптового і несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.

ISW зауважив, що те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту.

ISW зазначає, що українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.

Але, на думку військових аналітиків, це приховує ризики для українських сил.

Німецьке видання Der Spiegel опублікувало 12 березня інтерв'ю з неназваними українськими командирами, які заявили, що майже всі українські частини та з'єднання потерпають від дефіциту боєприпасів і військового обладнання.

Видання зазначило, що українські підрозділи можуть утримувати свої нинішні позиції лише тому, що російські війська не "атакують на повну силу".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів вглиб українських формувань на певних ділянках фронту.

Ключові висновки ISW за 13 березня: