У Білому домі розраховують на збільшення внесків союзників по НАТО

У Білому домі очікують що країни НАТО збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.﻿﻿ Посилаючись на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Українська правда.

За словами представниці Білого дому, на Вільнюському саміті минулого літа члени НАТО погодилися, що для усунення недоліків і реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2 відсотки ВВП.

Цього року, вперше після створення Альянсу, 19 членів НАТО планують витратити принаймні 2 відсотки свого ВВП на оборону, що є шестикратним збільшенням з 2014 року.