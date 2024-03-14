У Міноборони РФ заявили про збиття 25 безпілотників у двох областях

У російських Бєлгородській та Курській областях у ніч проти 14 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони по дронах літакового типу.﻿ Про це заявили у міністерстві оборони РФ, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Вранці в оборонному відомстві країни-агресора виступили із заявою про чергове відбиття повітряної атаки. У звіті вказується шаблонна фраза про "припинення спроби" здійснення ударів із застосуванням понад двадцяти безпілотників по невказаних об'єктах на території РФ.

Традиційно, в "нальоті" дронів російське міністерство обвинувачує Україну.

У заяві відомства вказується про "перехоплення та знищення" загалом 25 безпілотників. З них нібито 14 були ліквідовані над Бєлгородською областю, і ще 11 - над Курською областю.

Про якісь можливі наслідки роботи ППО по дронах на землі в Міноборони РФ нічого не кажуть.

Зазначимо, раніше цієї ночі губернатор Бєлгородської області заявляв про здетонування двох безпілотників у селищі Прохорівка. Місцева влада також розповідала про пожежу внаслідок цього.

Нагадаємо, що минулої ночі, 13 березня, у регіонах РФ знову лунали вибухи. Російське Міноборони стверджує, що було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі. У мережі заявили про атаку.

Додамо, вчора джерело в спецслужбах повідомило, що у ніч проти 13 березня Сили оборони атакували дронами одразу три нафтопереробних заводи - не тільки в Рязані, а й у Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.

Крім того, 13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ.