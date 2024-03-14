Внаслідок атак "Шахедів" є влучання у Сумах та трьох містах області

Російські війська у ніч проти 14 березня атакували ударними дронами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля" , - інформують в ОВА.

Зокрема, було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю, зазначили в адміністрації.

Наразі на місцях "прильотів" працюють рятувальники, наслідки ворожих ударів уточнюються, додали до ОВА.