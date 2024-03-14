Росія за добу втратила майже 1000 військових та 17 бронемашин – Генштаб

Росія втрати за добу в ході війни проти України приблизно 970 військових, 17 бронемашин, 11 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали: