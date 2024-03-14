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Росія за добу втратила майже 1000 військових та 17 бронемашин – Генштаб

Росія за добу втратила майже 1000 військових та 17 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втрати за добу в ході війни проти України приблизно 970 військових, 17 бронемашин, 11 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 427 840 (+970) осіб,
  • танків − 6 757 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 12 938 (+17) од,
  • артилерійських систем − 10 565 (+11) од,
  • РСЗВ − 1 017 (+0) од,
  • засобів ППО − 717 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 220 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 920 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 959 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 1 708 (+9) од.

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