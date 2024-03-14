Росія за добу втратила майже 1000 військових та 17 бронемашин – Генштаб
Росія втрати за добу в ході війни проти України приблизно 970 військових, 17 бронемашин, 11 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 427 840 (+970) осіб,
- танків − 6 757 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 12 938 (+17) од,
- артилерійських систем − 10 565 (+11) од,
- РСЗВ − 1 017 (+0) од,
- засобів ППО − 717 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 220 (+15) од,
- крилатих ракет − 1 920 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 959 (+27) од,
- спеціальної техніки − 1 708 (+9) од.