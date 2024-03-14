У президента Польщі зламався літак під час візиту до США – ЗМІ

Літак президента Польщі Анджея Дуди зламався під час його візиту до США. Про це стало відомо польському виданню Fakt, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, у літаку вийшла з ладу система бортових моніторів для екіпажу.

У цій ситуації, згідно з процедурами, судно повертається до Польщі, але не може перевозити пасажирів.

Для зворотного рейсу Дуди буде використано другий літак, який прибув до США як "запасний" відповідно до інструкцій.

Через те, що запасний літак має меншу дальність польоту, то маршрут польського дещо зміниться, оскільки знадобиться додаткова зупинка для дозаправлення.

Як зазначає видання, для цього президентський літак приземлиться на Азорських островах.

При цьому зустріч Дуди з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, яка запланована на четвер у Брюсселі, відбудеться вчасно.