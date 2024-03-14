Лидер демократов призвал поддержать помощь Украине до конца недели

Лідер меншості в Палаті представників США демократ Хакім Джефріс закликав республіканців підтримати ухвалений у Сенаті законопроєкт за допомогою України, Ізраїлю та інших союзників Штатів, щоб документ можна було відправити на підпис президента Джо Байдена до кінця наступного тижня. Посилаючись на матеріали The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

"Годинник цокає, і ми повинні вивести двопартійний законопроєкт про національну безпеку на фінішну пряму до наступної п'ятниці, 22 березня, перед тим, як ми покинемо місто. Вчинити інакше було б нерозважливо" , - заявив Джеффріс.

Джефріс, як лідер партії меншості у Палаті, практично не має можливості контролювати те, які законопроєкти виносяться на голосування. А спікер-республіканець Майк Джонсон, хоч і заявляє про підтримку допомоги Україні, виступає проти пакету на 95 мільярдів доларів, який минулого місяця схвалив Сенат.

Проте, чим довше затягується цей глухий кут, тим більший тиск чиниться на Джонсона, щоб допомога Україні була забезпечена в тій чи іншій формі до виборів президента США у листопаді.

Кілька голів комітетів Республіканської партії наголосили на важливості надання більшої військової допомоги Києву на тлі нещодавніх російських наступальних дій. Деякі республіканці на чолі з Браяном Фітцпатріком запропонували ініціативу, яка передбачає винесення законопроєкту на голосування в обхід спікера. Для цього потрібно зібрати необхідну кількість підписів.

У вівторок, 12 березня, президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з лідерами Конгресу, в тому числі з Джонсоном, попередивши, що перемога Росії у війні проти України поставить під загрозу й Польщу.

У середу Джеффріс підкреслив послання Дуди, попередивши, що російське вторгнення в країну-союзника НАТО, швидше за все, поставить питання про залучення американських військ.

"Ми не можемо дозволити, щоб Росія захопила Україну, тому що тоді на кону опиняться життя американців - якщо тільки ми не будемо вірити, що після перемоги в Україні Путін зупиниться" , — заявив демократ, нагадавши, що глава Кремля “не зупинився в Грузії і не зупинився в Криму”.

"Він не зупиниться в Україні, якщо йому дозволять досягти успіху. І в цьому регіоні багато союзників по НАТО, в тому числі Польща" , - зазначив Джеффріс.

Джонсон вимагає, щоб будь-яка нова допомога союзникам США супроводжувалася ухваленими Палатою представників заходами з обмеження міграції на південному кордоні.

Цей глухий кут поставив питання про те, як Джонсон має намір провести допомогу Україні через Палату представників, де низка консерваторів виступає проти цього і хоче, щоб Вашингтон зосередив увагу на внутрішніх проблемах - більш ізоляціоністська позиція, підтримувана колишнім президентом Дональдом Трампом, який балотується на наступний термін у Білому домі.

Намагаючись вийти з глухого кута, конгресмен-демократ Джим Макговерн цього тижня також ініціював збір підписів за процедуру, яка передбачає винесення законопроєкту з допомогою Україні на голосування в обхід спікера Палати.

Джеффріс зазначив, що петиція Макговерна вже зібрала майже 180 підписів, тоді як петиція Фітцпатріка - лише 14.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників.

Джеффріс пояснив, що це не конкуруючі петиції.

"Це підтвердження того, що єдиний чіткий шлях - винести двопартійний, всеосяжний законопроєкт ухвалений Сенатом, на голосування в Палаті представників для голосування "за" чи "проти". І він буде прийнятий переважною більшістю голосів демократів і республіканців. Це єдиний шлях вперед" , - заявив демократ.

Цільова дата Джеффріса - 22 березня, безпосередньо збігається з крайнім терміном для схвалення решти шести законопроєктів про фінансування уряду до кінця 2024 фінансового року. В ході дебатів деякі законодавці висунули ідею включення певної форми допомоги Україні до комплексного пакету видатків. Джонсон, однак, заявив, що запобігання зупинці роботи уряду має бути першочерговим пріоритетом Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Джонсон та голови ключових комітетів Палати, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні - альтернативи, яка, як вони сподіваються, зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування підтримки Києва. Зокрема, надання частини допомоги Україні розглядають у вигляді кредитної програми.