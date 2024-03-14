Ле Пен засудила вторгнення РФ до України

Марін Ле Пен, лідерка французької партії "Національне об’єднання", відома своїми зв'язками з Москвою, висловилася на підтримку України, повідомляє Ділова столиця.

Свою позицію Марін Ле Пен озвучила під час виступу в Національній асамблеї.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу" , — прокоментувала вона свій виступ у соцмережі X.

Ле Пен заявила, що війна "неминуче закінчиться переговорами". На її переконання, мета Франції та союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".