У Раді пояснили, кого з підприємців податкова перевірятиме в першу чергу

Державна податкова служба перевірятиме підприємців, які встановили Реєстратори розрахункових операцій (РРО). Є декілька груп ризику.﻿ Про це заявив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Платникам податків - торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО" , - написав він.

За його даними, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими, але не виключно:

По-перше, це незначні виторги субʼєкта господарювання. Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис гривень. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі та не менше 40,0 тис. гривень за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати тощо є більшим ніж у двічі), повідомив Гетманцев.

По-друге, це суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%), розповів голова фінансового комітету.

По-друге, мають ризики в оформленні найманих працівників.