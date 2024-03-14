У Бєлгороді повідомляють про "прильоти" та прорив ДРГ на кордоні

Бєлгород від самого ранку 14 березня скаржиться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під Бєлгородом та у Бєлгородському районі сьогодні працювала ППО і нібито було збито вісім повітряних цілей.

За словами Гладкова, був "приліт" у легковий автомобіль, після чого той спалахнув, водій загинув. РосЗМІ пишуть, що буцімто обстріл був касетними боєприпасами.

Також губернатор повідомив, що до медиків звернулися дві жінки та чоловік. Він стверджує, що є пошкодження будинків та авто в області.

Тим часом російські ЗМІ у мережі заявили, що нібито "українська ДРГ" намагається проникнути на територію Бєлгородської області і тривають бої у районі населеного пункту Сподарюшине.

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Вчора, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.