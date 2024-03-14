РФ атакувала телевізійну інфраструктуру Харківської області

Росіяни вчинили масований обстріл безпілотниками об'єктів телевізійної інфраструктури Харківської області. Потерпілих немає Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на деяких об'єктах продовжуються відновлювальні роботи.

Загалом упродовж доби окупанти атакували близько 15 населених пунктів Харківщини. По Вовчанську Росія завдала авіаударів, додав глава ОВА.

Вночі та вранці 14 березня росіяни завдали ударів шахедами та ракетами С-300 по Харкову. Є пошкодження будівель, проте обійшлося без постраждалих, повідомляла місцева влада.