Блокада польського кордону: є черги на КПП ще з трьома країнами ЄС

Польські фермери продовжують блокувати рух українського вантажного транспорту на напрямку 5 пунктів пропуску, через це спостерігаються черги вантажівок і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.﻿﻿ Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"По﻿льські фермери станом на зараз продовжують блокувати 5 напрямків, це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині". І якщо в бік України вони ще пропускають певну кількість вантажних транспортних засобів (найменше по "Ягодину" та "Шегинях"), то на всіх цих напрямках узагалі не пропускаються вантажівки в бік Польщі. Фактично зараз рух вантажівок з України в Польщу на цих п’яти напрямках повністю заблокований", – сказав Демченко.

В чергах на території Польщі, за словами Демченка, загалом сукупно знаходяться приблизно 1050 вантажівок, найбільше навпроти ПП "Рава-Руська" та "Ягодин". Рух вантажівок через ПП "Краківець" наразі не заблоковано.

Він додав, що через блокування на території Польщі фіксується і збільшення черг на інших напрямках. Так в напрямку ПП "Ужгород" з боку Словаччини знаходяться 500 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Тиса" з боку Угорщини – понад 1000 вантажівок і навпроти двох ПП "Дякове" і "Порубне" з боку Румунії 500 та 350 вантажівок відповідно.

Водночас рух вантажівок на цих напрямках інтенсивний, відповідно до їхніх пропускних спроможностей.

Рух автобусів та легкових автомобілів не блокується і відбувається на всіх напрямках.