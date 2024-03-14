Китай направив бойові літаки та кораблі у бік Тайваню

Міністерство оборони Тайваню виявило впродовж доби 26 військових літаків і 10 бойових кораблів китайської армії навколо острова, що стало першим масованим патрулюванням за останні кілька тижнів.﻿ Про це йдеться у щоденному звіті оборонного відомства про військову діяльність КНР у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

При цьому, 18 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між материком і островом, і з трьох сторін увійшли в його зону розпізнавання ППО.

Деякі китайські літаки підлетіли небезпечно близько до узбережжя острова, наблизившись на відстань менше ніж 80 кілометрів до його столиці Тайбея.

Крім того, військові Китаю напередодні ввечері запустили зі стартового майданчика Січан у провінції Сичуань ракету в бік західного Тихого океану, яка також пролетіла зоною розпізнавання тайванської ППО.

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що у відповідь на активність китайської армії розгорнули власні бойові літаки й кораблі та привели в бойову готовність ракетні системи на суходолі.