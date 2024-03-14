Сирський у День добровольця: Україна існує, поки є кому її захищати

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський привітав добровольців, які захищають Україну, з Днем українського добровольця, повідомляє Українська правда.

Сирський наголосив, що плануючи свій напад на Україну, росіяни чітко бачили свою перевагу, але не врахували одного – духу і волі українських добровольців, які піднялися на захист України.

Адже вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір та пішли боронити незалежність України.

Зокрема генерал пригадав довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року, коли наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати.

"Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи. Вони прорахувались знову, затягнувши себе і весь світ у страшну війну, яка неодмінно завершиться поразкою агресора, поразкою Росії. Я дякую всім добровольцям! Із важким серцем я вклоняюсь полеглим добровольцям. Ми не пробачимо ворогу жодну смерть" , – зазначив головком.