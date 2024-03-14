У Кабміні повідомили про нові виплати на дітей

Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити соціальні виплати для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Новое время.

Згідно зі внесеними змінами до постанови КМУ від 03.08.2020 N 674 Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб, дітям захисників, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад і які загинули, померли від поранень або пропали безвісти під час воєнних дій, виділять регулярну адресну допомогу.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 10−1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту діти від 1 до 15 років залежно від віку зможуть отримувати:

— не менше ніж 7800 грн — на одну дитину;

— не менше ніж 6100 грн — на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.

Раніше депутати запропонували збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується збільшити розмір такої допомоги з теперішніх 41 280 грн до 384 500 грн.