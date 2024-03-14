У польському Сеймі дали прогноз щодо деблокади кордону з Україною

Проблема із блокуванням кордону України польськими фермерами вирішиться за кілька тижнів, вважає голова комітету закордонних справ польського Сейму Павло Коваль. Про це він сказав у ефірі Українського радіо, повідомляє ЛігаБізнес.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Чесно кажучи, навіть трохи незручно вчергове про це говорити, тому що це не проста справа. Вона, звичайно, складна і важлива, але й не найскладніша. Вона буде вирішена" , – сказав він.

Коваль додав, що в історії Євросоюзу були десятки, якщо не сотні подібних криз, тож він має досвід їхнього розв'язання.

"Про все це треба домовлятися. Ось і все" , – сказав Коваль.

Він додав, що протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого відношення до України.

"Всі люди, які розуміються на політиці, особливо розуміють Європейський Союз, вже розуміють, що протести фермерів є нормою в Європейському Союзі. Незабаром Україна буде в Європейському Союзі, я на це сподіваюся, і фермери в Україні будуть протестувати, наприклад, проти імпорту зерна з Казахстану. Все це чекає і на Україну" , – сказав Коваль.