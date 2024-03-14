Єврокомісія представить пакет заходів для пом’якшення проблем фермерів – ЗМІ

Єврокомісія у п’ятницю має презентувати пакет заходів для пом’якшення проблем європейських фермерів у різних країнах, що спонукали їх до протестів. Про це інформує RMF24 з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.

Серед іншого, зміни мають на меті зменшити занепокоєння європейських аграріїв щодо з імпорту із третіх країн та "екологічних" вимог до діяльності у рамках Європейського зеленого курсу.



​Зокрема, у проєкт закладають повну відмову від вимоги залишати незайнятими 4% землі у власності господарства, так звані перелоги. Це було однією з важливих вимог протестуючих польських фермерів.

Замість штрафів за недотримання цієї вимоги хочуть пропонувати позитивні стимули. Також готують пом’якшення вимог щодо "ротації" культур та зимового покриття грунту (наявності озимих або стерні).

Також хочуть виключити з-під "екологічних" перевірок фермерські господарства із площами до 10 гектарів і не штрафувати їх. Це має бути дуже позитивно сприйнято у Польщі, де такі дрібні господарства складають понад 70%.

Як відомо, у зимові місяці фермерські протести пройшли у багатьох країнах ЄС. Головними претензіями аграріїв є те, що їм доводиться виконувати численні регуляторні вимоги, зокрема у рамках Європейського зеленого курсу, та у цих умовах вони не можуть вигідно конкурувати з продукцією із третіх країн, яка виходить дешевшою за собівартістю.