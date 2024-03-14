З'явилися нові подробиці атаки на НПЗ у Нижньогородській області

З’явились нові подробиці влучання українських БПЛА по нафтопереробному підприємству в Росії 12 березня.﻿ Посилаючись на джерела у ГУР МО, повідомляє Ділова столиця.

Ціллю безпілотників став завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", який розташований в місті Кстово Нижньогородської області. Відомо, що цей удар – результат спецоперації ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони України.

В результаті атаки постраждали, зокрема, ректифікаційна колона та установка каталітичного крекінгу, які вже не підлягають відновленню. Ці установки є основою всіх технологічних процесів заводу, тож процес виробництва буде зупинено до заміни постраждалого обладнання. Що точно не відбудеться швидко, зважаючи на те, що подібні установки не виробляються в Росії, а західні виробники не постачають обладнання через санкції.

Пожежа, яка розпочалась внаслідок вибуху, охопила понад півтори тисячі квадратних метрів території заводу.

Місцева влада традиційно стверджує, що "постраждалих немає". Але на місце події приїхало понад два десятки пожежних машин та пожежний потяг. З Москви виїхала група розмінування. На місці працює керівництво розвідувальних служб регіону. Дороги навколо заводу перекрито, пропускають тільки спеціалізовану техніку та екіпажі швидкої допомоги.

Потужність заводу "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" до останньої атаки складала 17,0 млн т/рік. Загалом це понад 5% загального обсягу переробки нафти в Росії.

Деякі російські джерела повідомляють, що внаслідок атаки українського дрону на завод загинув віцепрезидент компанії "Лукойл" – Віталій Робертус. Офіційно подія не поки що не підтверджувалась. На сайті "Лукойл" вказано лише, що Робертус раптово помер 13 березня.