У Сумській ОВА повідомили про проблеми з телемовленням після атаки РФ

Після ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічних об'єктах Сумської області тимчасово не працюють передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці. Про це йдеться у повідомленні﻿ Сумської ОВА.

Через пошкодження частина території області наразі не може приймати український телевізійний та радіосигнал. В адміністрації попередили про можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації" , - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, коментуючи ситуацію.

Як повідомлялося раніше, вранці у Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що під удар безпілотників потрапили Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля. Також росіяни вдарили ракетами по Шостці та Тростянцю.