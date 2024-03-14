Азербайджан ближче до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше – Алієв

Азербайджанський президент Ільхам Алієв каже, що його країна наразі "ближче до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше". Про це Алієв сказав на церемонії відкриття XI Глобального Бакинського форуму на тему "Відновлення роздробленого світу", повідомляє Європейська правда.

"Ніколи в історії незалежності Південного Кавказу мир не був таким близьким, як сьогодні. І це – результат другої Карабаської війни" , – зазначив Алієв.

Він додав, що Азербайджан готовий продовжувати мирний процес з Вірменією.

"Зараз відновлені зустрічі на рівні міністрів закордонних справ обох країн. Ми бачимо, що миру можна досягти, ми цього хочемо. Ми відновили історичну справедливість і міжнародне право. Настав час припинити ворожнечу в цьому регіоні" , – сказав президент Азербайджану.

Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Час від часу Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.