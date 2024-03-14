На Хмельницькій АЕС відключили один енергоблок

13 березня з технічних причин відключили один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Посилаючись на інформацію від Міністерства енергетики, повідомляє Ділова столиця.

"Учора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. У роботі — 7 атомних енергоблоків" , — кажуть у Міненерго.

Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації.

Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.