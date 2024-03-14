У Белгороді пролунали вибухи: над містом чорний дим

Жителі Бєлгорода повідомляють про гучний вибух у центрі міста в районі вокзалу. Видно стовп диму. Офіційних коментарів поки що немає.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Baza.

За даними каналу, щонайменше 3 людини постраждали під час обстрілу Бєлгорода. Постраждалі дістали осколкові поранення внаслідок вибухів у районі вулиць Розумна і Біловська.

Також очевидці повідомляють про вибух снаряда поруч з автомобілем на Донецькій вулиці під час обстрілу Бєлгорода. За попередніми даними, після вибуху машина полетіла в яр. На місце виїхали оперативні служби.