Капітуляція та возз’єднання з РФ: Медведєв озвучив "російську формулу миру"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував так звану "російську формулу миру", яка передбачає капітуляцію України, "виплату всіх належних компенсацій Росії" та "ухвалення акту про возз'єднання територій колишньої "України" з РФ", повідомляє Українська правда.

За словами Медведєва, щоб досягти так званого "консенсус із міжнародною спільнотою" Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", "провести демілітаризацію", "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту".

Також заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

Крім того, російський чиновник вважає, що Україна має виплати компенсації Росії, зокрема, відшкодування родичам солдатів РФ і "офіційно визнати, що вся територія України - це територія Російської Федерації".

"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів" , – зазначив Медведєв.

Заяви Медведєва

22 лютого Медведєв заявив, що окупанти дійдуть до Києва і що Росія зачекалася Одесу

В середині січня Медведєв заявив, що Росія буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.

12 січня під час візиту прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва Медведєв погрожував оголошенням війни Британії.

У грудні 2023 року Медведєв заявляв, що загроза зіткнення Росії з НАТО і початку третьої світової війни ще "ніколи не була такою реальною". А ще раніше він погрожував бити по заводах у Німеччині.