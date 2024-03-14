В Україні продовжують виробляти і продавати російський чай під новиим брендами – ЗМІ

Виробник бренду чаю "Майський" після початку великої війни в Україні налагодив виробництво під новими брендами та випускає чаї власних марок для мережі супермаркетів АТБ, повідомляє Економічна правда.

До 2022 року 40% ринку чаю в Україні займали компанії з російськими кінцевими бенефіціарними власниками: "Орімі Україна" та "Компанія май Україна", які володіли брендами Greenfield, TESS, "Принцеса Нурі", "Майский" та Curtis.

Після початку великої війни перелічені марки чаю зникли з полиць супермаркетів – українські заводи нібито зупинили свою роботу. Водночас держава почала процес конфіскації майна росіян: будівельних заводів, торгових центрів, виробництв пральних порошків та мінеральної води. За схожим сценарієм мали б бути конфісковане майно і виробників чаю, але цього не сталось

"Компанія май Україна" випускала чаї під брендами "Майский", "Лісма", Curtis, Richard та каву Coffesso. У квітні 2022 року підприємство отримало нову назву – ТОВ "Трипільське сонце" та нового бенефіціара (Карлена Степаняна через вірменську компанію "Кочарі інтернейшнл") та продовжило випускати чай під новими брендами.

Адреса виробничих потужностей (місто Обухів) та головний бухгалтер не змінилися. На полицях супермаркетів продукція продається під брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, "Трипільське сонце", "Чайна родина".

Також на потужностях "Трипільського сонця" виробляються чаї для власних торгових марок супермаркетів, зокрема "Своя лінія" і "Розумний вибір" для АТБ.

Частка компанії на ринку наразі становить 8%, за розрахунками другого джерела – 5-6%.