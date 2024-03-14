Російська ДРГ спробувала висадитися у районі мосту біля Херсона

Російські окупаційні війська намагалися висадитись на правому березі Дніпра в Херсонській області, однак українські військові зупинили диверсійно-розвідувальну групу, інформують Сили оборони півдня, повідомляє Дзеркало тижня.

"Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і через це вогонь артилерії більш успішний у цьому напрямку. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил та засобів" , - наголосила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, армія РФ намагається маневрувати на човнах серед островів у гирлі Дніпра в Херсонскій області, однак зазнає втрат.

Раніше Гуменюк повідомляла, що українські захисники утримують позиції у районі Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.