Якщо республіканець і 45-й президент США Дональд Трамп переможе на виборах 2024-го, то згодом все ж таки усвідомлює неможливість укладання угод з російським диктатором Володимиром Путіним. Так вважає колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє Дзеркало тижня.

У колонці для видання NV він закликав менше панікувати, оскільки саме Трамп став першим американським президентом, який передав Києву зброю.

"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Що стосується ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я вважаю, що це зміниться після президентських виборів" , - заявив Джонсон, припускаючи, що певний момент республіканець все ж таки може повірити, що здатний вести переговори з диктатором, але ненадовго.

Нагадаємо, CBS News опублікувало нове опитування, згідно з яким 45-й президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена на 4% на майбутніх виборах 2024 року. 52% респондентів готові віддати свої голоси за республіканця, а 48% – за демократа.