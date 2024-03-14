США можуть підтримати операцію Ізраїлю на півдні Гази, але з умовою – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готова підтримати наземну операцію армії Ізраїлю у місті Рафах за умови, що це не виглядатиме як повномасштабне вторгнення. Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє Європейська правда.

У публікації видання йдеться, що американські високопосадовці у приватному порядку повідомили своїм ізраїльським колегам про можливість підтримки операції в Рафаху.

За словами чотирьох американських посадовців, у приватних розмовах представники адміністрації США дали зрозуміти Ізраїлю, що вони можуть підтримати план, який буде схожий на контртерористичну операцію, а не на повномасштабну війну.

Це, як стверджують представники адміністрації, дозволило б мінімізувати жертви серед цивільного населення, знищити представників ХАМАС і уникнути сцен, які призвели б до погіршення громадської думки щодо ізраїльської кампанії і ставлення Байдена до війни.

Посадові особи Ізраїлю кажуть, що наземної операції в Рафаху не вдасться уникнути: "Зрештою, ми не зможемо виграти цю війну, якщо не розгромимо батальйони ХАМАС у Рафаху".

Однак, посилаючись на дані військової розвідки, надані високопосадовцям Білого дому та адміністрації, деякі ключові члени команди Байдена сумніваються в тому, що Ізраїль має намір провести велику військову операцію найближчим часом.

Нещодавно Джо Байден заявляв, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому" у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС в Газі.

Він також казав, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".