Білорусь перекинула війська до кордону з Литвою

У ніч проти 14 березня Білорусь перекинула ешелон із технікою та військовими у складі 46 вагонів до Ошмянського району, що межує з Литвою.﻿ З посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн", повідомляє Укрінформ.

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон та 4-й окремий танковий батальйон, були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією сайту belzhd_live, ешелон з технікою військових прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

Зокрема, кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою. Як зазначається, йдеться про 46 вагонів, а саме:

4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);

3 криті вагона (зі спорядженням та боєприпасами);

39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.).

Як повідомлялося раніше, 15 січня в Міноборони Білорусі повідомили, що білоруські військові проходитимуть навчання на території Росії. Під час навчань планується зробити акцент на досвіді, отриманому збройними силами РФ під час проведення війни в Україні. В офіційному повідомленні не вказано, до яких родів військ чи частин Збройних сил Білорусі належать військові, направлені на навчання.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтримав агресію РФ проти України і дозволив використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії й обстрілів мирних українських міст.