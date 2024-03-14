Patriot продовжує бойову роботу на прифронтовій території – командувач

Зенітні ракетні підрозділи, зокрема комплекс Patriot, продовжує бойову роботу на прифронтовій території.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта" , – зазначив командувач.

Він додав, що Повітряні Сили залучають усі доступні засоби та інструменти для протидії тактичній авіації РФ, утриманні її на відстані, "наскільки це можливо сковувати дії ворожих "сушок", а при нагоді – знищувати противника".

Зазначимо, російські Telegram-канали, а згодом світові медіа заявили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. У ЗСУ цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, що дивізіон (батарея) ЗРК Patriot складається з командного пункту, радару, та пускових установок (до 8 одиниць), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів.